Прага предложит Москве забрать памятник маршалу Коневу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Глава администрации района Прага-6 Ондржей Колар, где расположен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, считает нецелесообразным восстанавливать памятник после очередного обливания краской и готов отдать его в Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Прага".
"Колар говорит, что администрация района Прага-6 сейчас готовит письмо в посольство РФ, в котором предложит забрать статую на свою территорию. Такое решение предлагается, чтобы предотвратить дальнейшее вандализма, поскольку памятник окажется на территории другого государства", - говорится в сообщении .
Колар отметил, что памятник регулярно поливают краской, и он не видит смысла "тратить деньги жителей Праги-6 на то, что они не хотят у себя видеть".
На этот раз статую не будут отмывать от красной краски на средства общины Праги. "На этот раз мы решили оставить его (памятник - ред.) таким, какой он есть, потому что, и это мое субъективное мнение, надписи, сделанные красной краской, говорят правду", - отметил Колар.
Сейчас на монументе оставили надписи красной краской: "Нет кровавому маршалу!" и "Мы не забудем". Последняя намекает на роль Конева в подавлении "Пражской весны" 1968 года.
Напомним, в Праге облили краской памятник советскому маршалу Коневу.