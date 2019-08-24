Прага запропонує Москві забрати пам'ятник маршалу Конєву
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова адміністрації району Прага-6 Ондржей Колар, де розміщений пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, вважає недоцільним відновлювати монумент після чергового облиття фарбою та готовий віддати його до Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Прага".
"Колар каже, що адміністрація району Прага-6 зараз готує лист до посольства РФ, в якому запропонує забрати статую на свою територію. Таке рішення пропонується, щоб запобігти подальшому вандалізму, оскільки пам’ятник опиниться на території іншої держави", - йдеться у повідомленні.
Колар зазначив, що пам'ятник регулярно поливають фарбою, тож він не бачить сенсу "витрачати гроші мешканців Праги-6 на щось, що вони не хочуть у себе бачити".
Цього разу статую не відмиватимуть від червоної фарби коштом громади Праги. "Цього разу ми вирішили залишити його (пам'ятник - ред.) таким, яким він є, бо, і це моя суб'єктивна думка, надписи, зроблені червоною фарбою, кажуть правду", - зазначив Колар.
Наразі на монументі залишили написи червоною фарбою: "Ні кривавому маршалу!" та "Ми не забудемо". Остання натякає на роль Конєва у придушенні "Празької весни" 1968 року.
Нагадаємо, у Празі облили фарбою пам’ятник радянському маршалу Конєву.