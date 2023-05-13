ПВО уничтожила все БПЛА выпущенные по Киеву - КМВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Все дроны, которые были выпущены с курсом на Киев, уничтожила ПВО. Об этом сообщает начальник Киевской МВА Сергей Попко, пишет УНН.
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"Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские барражирующие боеприпасы «Shahed».
Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены! Спасибо ПВО!" - говорится в сообщении.
Напомним
Около 4 утра сообщалось об угрозе атаки БПЛА над Киевской областью.