ПВО уничтожила все БПЛА выпущенные по Киеву - КМВА

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"Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские барражирующие боеприпасы «Shahed».

Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены! Спасибо ПВО!" - говорится в сообщении.

Напомним

Около 4 утра сообщалось об угрозе атаки БПЛА над Киевской областью.