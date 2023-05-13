ППО знищила всі БПЛА випущені по Києву - КМВА

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Усі дрони, які було випущено з курсом на Києв, знишила ППО. Про це повідомляє начальник Київської МВА Сергій Попко, пише УНН.

Цитата 

"Під час останньої повітряноі тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси «Shahed».

Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО!" - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо

Близько 4 ранку повідомлялось про загрозу атаки БПЛА над Київщиною. 

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