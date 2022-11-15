ПВО сбила ракету в Сумской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинские силы ПВО сбили ракету в Сумской области, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"Сумская область. Роменский район, работало ПВО, сбита ракета", - сообщил Живицкий в Телеграм.
Он призвал находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
"Есть большой риск повторных пусков", – отметил глава ОВА.
Ранее
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.