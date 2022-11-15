ПВО сбила ракету в Сумской области - ОВА

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"Сумская область. Роменский район, работало ПВО, сбита ракета", - сообщил Живицкий в Телеграм.

Он призвал находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

"Есть большой риск повторных пусков", – отметил глава ОВА.

Ранее

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.