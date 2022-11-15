ППО збила ракету на Сумщині - ОВА

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"Сумська область. Роменський район, працювало ППО, збито ракету", - повідомив Живицький у Телеграм.

Він закликав перебувати в укриттях до відміни повітряної тривоги.

"Є великий ризик повторних пусків", - зазначив голова ОВА.

Раніше

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вонапоширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.