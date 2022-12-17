ПВО сбила две российские ракеты в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. ПВО сбила две российские ракеты в Одесской области. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на видеообращение спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука в Telegram.
Детали
По Одесской области враг утром направил очередную ракетную атаку.
"2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены силами противовоздушной обороны", – отметил Братчук.
Напомним
Как писал УНН, в Одессе слышали звуки взрывов.