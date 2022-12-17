ППО збила дві російські ракети в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. ППО збила дві російські ракети в Одеській області. Про це повідомляє УНН, посилаючись на відеозвернення речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.
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По Одеській області ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку.
"2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони", - зазначив Братчук.
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Як писав УНН, в Одесі чули звуки вибухів.