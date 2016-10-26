Подозреваемого в причастности к НВФ украинца задержали на Харьковщине

Вчера, 25 октября в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, которого разыскивали правоохранительные органы за возможную причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Мужчину обнаружили, когда тот направлялся в Украину. При прохождении паспортного контроля пограничники выяснили, что 23-летний житель города Славянск находится в розыске. В отношении него сработала соответствующая база данных и было выполнено поручение правоохранительных органов.

После проведения процессуальных мероприятий задержанного передали правоохранителям.