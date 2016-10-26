Підозрюваного у причетності до НЗФ українця затримали на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Харківщині прикордонники затримали українця, якого розшукували правоохоронці за причетність до діяльності НЗФ. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора, 25 жовтня в пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону затримали громадянина України, якого розшукували правоохоронні органи за можливу причетність до діяльності незаконних збройних формувань.
Чоловіка виявили, коли той прямував в Україну. Під час проходження паспортного контролю прикордонники з’ясували, що 23-річний мешканець міста Слов’янськ перебуває у розшуку. Відносно нього спрацювала відповідна база даних та було виконано доручення правоохоронних органів.
Після проведення процесуальних заходів затриманого передали правоохоронцям.