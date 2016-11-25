Пожар в городе Хайфа взят под контроль

"Власть отселила дюжину районов, не менее 60 тыс. человек - почти пятую часть городского населения, проведя масштабное эвакуацию со времен как минимум ракетного обстрела Второй ливанской войны 2006 года," - отмечает источник.

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Указывается, что разгар бедствия пришелся на позднее утро-полдень (24 ноября), к вечеру огонь был обращен назад и изгнан из улиц города, раскинувшегося по невысоких гор на берегу Средиземного моря.

С наступлением темноты авиация вернулась на аэродромы, ветер подул с новой силой, а в городе осталось еще немало тлеющих очагов.

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Пожар в Хайфе, невиданный по масштабам за последние шесть лет, обошлось без жертв, как и возгорания в десятках других районов Израиля. Согласно сведениям скорой помощи, помощь медиков понадобились 95 израильтянам. Тридцать пять из них доставили в одну из Хайфских больниц.