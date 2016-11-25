Пожежу в місті Хайфа взято під контроль

“Влада відселила дюжину районів, не менше 60 тис. осіб — майже п’яту частину міського населення, провівши наймаштабнішу евакуацію з часів як мінімум ракетного обстрілу Другої ліванської війни 2006 року,” — зазначає джерело.

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Вказується, що розпал лиха припав на пізній ранок-опівдні (24 листопада), до вечора вогонь був звернений назад і вигнаний з вулиць міста, що розкинулося по невисоких гір на березі Середземного моря.

З настанням темряви авіація повернулася на аеродроми, вітер подув з новою силою, а в місті залишилося ще чимало тліючих вогнищ.

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Пожежа в Хайфі, небачена за масштабами за останні шість років, обійшлася без жертв, як і загоряння в десятках інших районів Ізраїлю. Згідно зведеннями швидкої допомоги, допомога медиків знадобилися 95 ізраїльтянам. Тридцять п’ять з них доставили в одну з Хайфського лікарень.