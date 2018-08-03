Пожар в харьковской академии ликвидировали

Спасатели напомнили, что пожар в двухэтажном здании академии по улице Университетская, 12 возник 2 августа в 15:07.

"В 7:05 3 августа подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 800 кв. м кровли и 500 кв. м перекрытия. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

Пожар тушили 116 спасателей с 23 единицами техники.

Напомним, руководитель тушения пожара объявил о повышенной сложности.