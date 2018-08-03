Пожар в харьковской академии ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Пожар в учебном корпусе Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове ликвидировали в пятницу утром, более полсуток спустя после возникновения. Выгорело 800 квадратных метров кровли и еще 500 квадратных метров перекрытия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
Спасатели напомнили, что пожар в двухэтажном здании академии по улице Университетская, 12 возник 2 августа в 15:07.
"В 7:05 3 августа подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 800 кв. м кровли и 500 кв. м перекрытия. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
Пожар тушили 116 спасателей с 23 единицами техники.
Напомним, руководитель тушения пожара объявил о повышенной сложности.