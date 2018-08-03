Пожежу у харківській академії ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Пожежу у навчальному корпусі Української інженерно-педагогічної академії у Харкові ліквідували у п'ятницю зранку, через більш ніж півдоби після виникнення. Вигоріло 800 квадратних метрів покрівлі та ще 500 квадратних метрів перекриття. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Рятувальники нагадали, що пожежа у двохповерховій будівлі академії по вулиці Університетська, 12 виникла 2 серпня о 15:07.
"О 7:05 3 серпня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 800 кв. м покрівлі та 500 кв. м перекриття. Жертв та постраждалих немає", - додали у відомстві.
Пожежу гасили 116 рятувальників з 23 одиницями техніки.
Нагадаємо, керівник гасіння пожежі оголосив про підвищену складність.