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Пожежу у харківській академії ліквідували

Пожежу у харківській академії ліквідували

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Пожежу у навчальному корпусі Української інженерно-педагогічної академії у Харкові ліквідували у п'ятницю зранку, через більш ніж півдоби після виникнення. Вигоріло 800 квадратних метрів покрівлі та ще 500 квадратних метрів перекриття. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Рятувальники нагадали, що пожежа у двохповерховій будівлі академії по вулиці Університетська, 12 виникла 2 серпня о 15:07.

"О 7:05 3 серпня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 800 кв. м покрівлі та 500 кв. м перекриття. Жертв та постраждалих немає", - додали у відомстві.

Пожежу гасили 116 рятувальників з 23 одиницями техніки.

Нагадаємо, керівник гасіння пожежі оголосив про підвищену складність.

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