Пожежу у харківській академії ліквідували

Рятувальники нагадали, що пожежа у двохповерховій будівлі академії по вулиці Університетська, 12 виникла 2 серпня о 15:07.

"О 7:05 3 серпня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 800 кв. м покрівлі та 500 кв. м перекриття. Жертв та постраждалих немає", - додали у відомстві.

Пожежу гасили 116 рятувальників з 23 одиницями техніки.

Нагадаємо, керівник гасіння пожежі оголосив про підвищену складність.