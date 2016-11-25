Пожар подземного электрического коллектора в Киеве локализован
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пожар подземного электрического коллектора в городе Киев по адресу ул. Жилянская 85 пока локализован. Об этом сообщила пресс-секретарь главного управления ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага, передает корреспондент УНН.
"Пожар локализован. По состоянию на 22.13, она уже не распространялась. Сейчас все идет к ликвидации (пожары - ред.) ", - Сказала С.Водолага.
Пресс-секретарь рассказала, что в 18.10 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Жилянская 85 , однако, по ее словам, пожарные по приезду на место происшествия не смогли приступить к тушению пожара в подземном электрическом коллекторе, так как по кабелям проходил ток силой в 10 тыс. кВт.
Сначала, пожарные должны были получить разрешение от "Киевэнерго" на обесточивание линий и только в 21.06 те получили письменное разрешение о том, что могут безопасно работать на месте пожара.
Стоит отметить, что неподалеку от места пожара находится помещение Святошинского районного суда города Киева, где завтра запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции на 13.00 час.