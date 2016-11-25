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Пожежу підземного електричного колектора в м.Києві локалізовано

Київ • УНН

 • 9402 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Пожежу підземного електричного колектора у місті Київ за адресою вул. Жилянська 85 наразі локалізовано. Про це повідомила прес-секретар головного управління ДСНС у м. Києві Світлана Водолага, передає кореспондент УНН.

Пожежу підземного електричного колектора в м.Києві локалізовано

“Пожежу локалізовано. Станом на 22.13, вона уже не поширювалась. Зараз усе йде до ліквідації (пожежі — ред.)”, — сказала С.Водолага.

Прес-секретар розповіла, що у 18.10 надійшло повідомлення про пожежу за адресою вул. Жилянська 85, однак, за її словами, пожежники по приїзду на місце події не змогли розпочати гасіння пожежі в підземному електричному колекторі , тому що по кабелям проходив струм силою у 10 тис. кВт.

Спочатку, пожежники повинні були отримати дозвіл від “Київенерго” на знеструмлення ліній і тільки о 21.06 ті отримали письмовий дозвіл про те, що можуть безпечно працювати на місці пожежі.

Варто зазначити, що неподалік від місця пожежі знаходиться приміщення Святошинського районного суду міста Києва, де на завтра запланований допит екс-президента України Віктора Януковича у режимі відеоконференції на 13.00 годину.

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