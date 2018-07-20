Пожар на свалке в Полтавской области тушат уже почти четвертые сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Ликвидация пожара, возникшего на городской свалке в Лубнах, продолжается. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Полтавской области, передает УНН.
"По состоянию на 21:00 19 июля осталось ликвидировать горение на площади 0,2 га. Сейчас тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
К тушению привлекли от ГСЧС 10 спасателей личного состава и 3 единицы техники. А от местного коммунального предприятия - 3 единицы техники.
Напомним, сообщение о пожаре на Лубенском городской свалке твердых бытовых отходов поступило к спасателям 16 июля в 13:20. Как было установлено, горит восемь ячеек на общей площади 1,8 га, а глубина прогаров составляет 0,5-1 м.