Пожежу на сміттєзвалищі у Полтавській області гасять вже майже четверту добу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Ліквідація пожежі, яка виникла на міському сміттєзвалищі у Лубнах, триває. Про це повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Полтавській області, передає УНН.
"Станом на 21 годину 19 липня залишилось ліквідувати горіння на площі 0,2 га. Наразі гасіння пожежі триває", - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучили від ДСНС 10 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки. А від місцевого комунального підприємства - 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, повідомлення про пожежу на Лубенському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів надійшло до рятувальників 16 липня о 13:20. Як було встановлено, горить вісім осередків на загальній площі 1,8 га, а глибина прогарів становить 0,5-1 м.