Пожарные нашли одно тело в горящем торговом центре на Филиппинах

Местные власти сообщили, что пожарные нашли одно тело в горящем торговом центре, и на то, что выжили остальные 36 человек, которые оказались заблокированными в четырехэтажном здании, - "нулевые" шансы.

Мэр города Сара Дутерте-Карпио в то же время заявила, что пожарные не остановят работу, пока не найдут всех пропавших людей.

Как сообщал УНН, 24 декабря в торговом центре в городе Давао произошел пожар. Огонь заблокировал в помещении 37 сотрудников колл-центра, расположенного в здании.