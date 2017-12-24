Пожежники знайшли одне тіло в палаючому торговому центрі на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Пожежники знайшли одне тіло в торговому центру в філіппінському місті Давао, у якому виникла пожежа і заблокованими опинилися 37 людей. Про це повідомляє AP, передає УНН.
Місцева влада повідомила, що пожежники знайли одне тіло у палаючому торгового центрі, і існують “нульові” шанси на виживання для 36 інших людей, що опинилися заблокованими в чотириповерховій будівлі.
Мер міста Сара Дутерте-Карпіо водночас заявила, що пожежники не зупиняться, поки не знайдуть усіх зниклих людей.
Як повідомляв УНН, 24 грудня в торговому центрі у місті Давао сталася пожежа. Вогонь заблокував у приміщенні 37 співробітників колл-центру, розташованого в споруді.