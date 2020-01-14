Пожары в Австралии: теннисистка не смогла завершить матч "AUS Open" из-за проблем с дыханием
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Словенская теннисистка Далила Якупович была вынуждена сняться по ходу матча со швейцаркой Штефани Фьогеле в квалификации Открытого чемпионата Австралии из-за проблем с дыханием, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Причиной стал вызванный сильный запах дыма из-за пожаров в Австралии. Якупович выиграла первый сет 6:4, а во втором при счете 5:6 упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи, и покинула корт из-за помощи врачей.
“Я боялась, что потеряю сознание. Я просто не могла идти. У меня нет и никогда не было астмы или проблем с дыханием. Мне даже нравится играть в жару. Но в этот раз я не могла дышать и упала на корт”, — призналась спортсменка.
Примечательно, что путевку в следующий этап квалификации получила Фьогеле.
Напомним, что украинские теннисисты пожертвуют средства пострадавшим от пожаров в Австралии.