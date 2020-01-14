Пожежі в Австралії: тенісистка не змогла завершити матч "AUS Open" через проблеми з диханням
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Словенська тенісистка Даліла Якупович була змушена знятися в ході матчу зі швейцаркою Штефані Фьогель в кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії через проблеми з диханням, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Причиною став викликаний сильний запах диму через пожежі в Австралії. Якупович виграла перший сет 6:4, а в другому за рахунку 5:6 впала на коліна, кашляла і не могла піднятися без сторонньої допомоги, та покинула корт з-за допомоги лікарів.
“Я боялася, що втрачу свідомість. Я просто не могла йти. У мене немає і ніколи не було астми або проблем з диханням. Мені навіть подобається грати в спеку. Але в цей раз я не могла дихати і впала на корт”, — зізналася спортсменка.
Примітно, що путівку до наступного етапу кваліфікації отримала Фьогеле.
Нагадаємо, що українські тенісисти пожертвують кошти постраждалим від пожеж в Австралії.