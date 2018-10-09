Пожар на арсенале охватил пять хранилищ - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По состоянию на 9:30 пожаром на 6-м арсенале в Черниговской области охвачено пять хранилищ. Об этом сказал на брифинге заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 9:30 пожаром охвачено 5 хранилищ. В результате проведенных мероприятий интенсивность взрывов значительно уменьшилась, что позволило проведения разведки очагов пожара с помощью танка для того, чтобы уточнить задачи на дальнейшие действия", - сказал он.
Напомним, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории.
В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.