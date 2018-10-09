Пожежею на арсеналі охоплено п'ять сховищ - Генштаб

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Станом на 9:30 пожежею на 6-му арсеналі у Чернігівській області охоплено п'ять сховищ. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник начальник Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.