Пожежею на арсеналі охоплено п'ять сховищ - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Станом на 9:30 пожежею на 6-му арсеналі у Чернігівській області охоплено п'ять сховищ. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник начальник Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.
"Станом на 9:30 пожежею охоплено 5 сховищ. В результаті проведених заходів інтенсивність вибухів значно зменшилася, що дозволило проведення розвідки осередків пожежі за допомогою танку для того, щоб уточнити завдання на подальші дії", - сказав він.
Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території.
О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.