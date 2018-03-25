Пожар в российском ТРЦ: 35 человек считаются пропавшими без вести

"Сейчас мы считаем, что они пропали без вести", - сказал Дедюхин о людях, которых не могут найти родственники, и которые предположительно были в ТРЦ во время пожара.

Он также отметил, что в левом крыле здания, где располагались кинотеатры, до сих пор не удалось локализовать пожар. В правой части ТРЦ пожар на данный момент локализован. Однако спасателей пока не допускают внутрь для разбора завалов.

По данным главы МЧС России Владимира Пучкова, в ТРЦ обрушилось межэтажное перекрытие. Президент РФ Владимир Путин поручил Пучкову срочно вылететь в Кемерово.

Как сообщал УНН, по предварительным данным пропавшими без вести считались 17 человек, еще 5 погибли.