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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Пожар в российском ТРЦ: 35 человек считаются пропавшими без вести

Пожар в российском ТРЦ: 35 человек считаются пропавшими без вести

Киев  •  УНН

 • 11541 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В российском Кемерово, где произошел масштабный пожар в торгово-развлекательном центре, без вести пропали 35 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова первого заместителя начальника МЧС в регионе Евгения Дедюхина, сказанные во время брифинга для СМИ.

"Сейчас мы считаем, что они пропали без вести", - сказал Дедюхин о людях, которых не могут найти родственники, и которые предположительно были в ТРЦ во время пожара.

Он также отметил, что в левом крыле здания, где располагались кинотеатры, до сих пор не удалось локализовать пожар. В правой части ТРЦ пожар на данный момент локализован. Однако спасателей пока не допускают внутрь для разбора завалов.

По данным главы МЧС России Владимира Пучкова, в ТРЦ обрушилось межэтажное перекрытие. Президент РФ Владимир Путин поручил Пучкову срочно вылететь в Кемерово.

Как сообщал УНН, по предварительным данным пропавшими без вести считались 17 человек, еще 5 погибли.

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