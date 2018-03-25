Пожежа в російському ТРЦ: 35 людей вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У російському Кемерово, де сталася масштабна пожежа в торгово-розважальному центрі, безвісти зникли 35 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на слова першого заступника начальника МНС в регіоні Євгенія Дедюхіна, сказані під час брифінгу для ЗМІ.
"Наразі ми вважаємо, що вони зникли безвісти", — сказав Дедюхін про людей, яких не можуть знайти родичі, і які ймовірно були у ТРЦ під час пожежі.
Він також зазначив, що у лівому крилі будівлі, де розташовувались кінотеатри, досі не вдалося локалізувати пожежу. У правій частині ТРЦ пожежа на даний момент локалізована. Однак рятувальників поки не допускають всередину для розбору завалів.
За даними глави МНС Росії Володимира Пучкова, у ТРЦ обвалилося міжповерхове перекриття. Президент РФ Володимир Путін доручив Пучкову терміново вилетіти в Кемерово.
Як повідомляв УНН, за попередніми даними зниклими безвісти вважалися 17 людей, ще 5 загинули.