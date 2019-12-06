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Пожар в одесском колледже: 18 пострадавших выписали с больницы

Пожар в одесском колледже: 18 пострадавших выписали с больницы

Киев  •  УНН

 • 16634 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Из больниц Одессы было выписано 18 людей, которые пострадали из-за пожара в колледже. Еще 11 пострадавших находятся в стационарах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Одессы.

“По данным на 17:00 6 декабря 2019 года 18 пострадавших выписаны из больниц. В настоящее время в стационарах больниц Одессы находятся 11 пострадавших вследствие пожара. Среди них — 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области, а также 3 студента и 2 сотрудника колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Одна пациентка скончалась в больнице”, — сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие обеспечены всеми необходимыми медикаментами и препаратами крови в полном объеме во время всего курса лечения в городских больницах. Благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи у большинства пациентов отмечена положительная динамика состояния здоровья.

Сказано, что всего в больницы обратилось 32 человека, пострадавших из-за пожара в колледже. Среди них 17 несовершеннолетних, 15 взрослых, из них 7 спасателей. 30 пациентов были госпитализированы в больницы, а двое студентов обратились за медицинской помощью амбулаторно.

“По решению консилиума врачей, на основании медицинских показаний для дальнейшего продолжения лечения одна пациентка переведена из областной детской клинической больницы в городскую клиническую больницу № 10, а четверо сотрудников ГСЧС — в Военно-медицинский клинический центр Южного региона”, — сказано в сообщении.

Среди пострадавших, находящихся на стационарном лечении: Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р. (студентка), Савельева Юлия Владимировна, 2002 г.р. (студентка), Свердленко София Валерьевна, 2002 г.р. (студентка), Глазкова Любовь Сергеевна (сотрудница), Хмарская Виктория Васильевна (сотрудница).

Напомним, в результате пожара в колледже в Одессе погибли уже четыре человека.

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