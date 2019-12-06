Пожежа в одеському коледжі: 18 постраждалих виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. З лікарень Одеси було виписано 18 людей, які постраждали через пожежу в коледжі. Ще 11 постраждалих знаходяться в стаціонарах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міської ради Одеси.
"За даними на 17:00 6 грудня 2019 року 18 постраждалих виписані з лікарень. В даний час в стаціонарах лікарень Одеси знаходяться 11 постраждалих внаслідок пожежі. Серед них - 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області, а також 3 студента і 2 співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Двоє пацієнтів знаходяться у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості і задовільному. Одна пацієнтка померла в лікарні", - сказано в повідомленні.
Уточнюється, що постраждалі забезпечені всіма необхідними медикаментами і препаратами крові в повному обсязі під час всього курсу лікування в міських лікарнях. Завдяки наданню кваліфікованої медичної допомоги у більшості пацієнтів відзначена позитивна динаміка стану здоров'я.
Сказано, що всього в лікарні звернулося 32 людини, які постраждали через пожежі в коледжі. Серед них 17 неповнолітніх, 15 дорослих, з них 7 рятувальників. 30 пацієнтів були госпіталізовані в лікарні, а двоє студентів звернулися за медичною допомогою амбулаторно.
"За рішенням консиліуму лікарів, на підставі медичних показань для подальшого продовження лікування одна пацієнтка переведена з обласної дитячої клінічної лікарні в міську клінічну лікарню № 10, а четверо співробітників ДСНС - у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону", - сказано в повідомленні.
Серед постраждалих, які перебувають на стаціонарному лікуванні: Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н. (студентка), Савельєва Юлія Володимирівна, 2002 р.н. (студентка), Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н. (студентка), Глазкова Любов Сергіївна (співробітниця), Хмарська Вікторія Василівна (співробітниця).
Нагадаємо, в результаті пожежі в коледжі в Одесі загинули вже чотири людини.