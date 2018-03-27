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Пожар в Кемерово: погиб 41 ребенок

Пожар в Кемерово: погиб 41 ребенок

Киев  •  УНН

 • 21464 просмотра

КИЕВ. 27 березня. УНН. В российском Кемерове, где произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок, передает УНН со ссылкой на ТАСС

“Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. В регионе объявлен трехдневный траур,” — говорится в сообщении.

Напомним, тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.

Люди потребовали рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.

В свою очередь, инициативная группа родственников также заявила, что осмотрела морг с телами погибших.

“Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках”, — сказал один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово.

В результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

Украинцев не было среди погибших после опознания 15 жертв.

 

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