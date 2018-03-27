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Пожежа в Кемерово: загинула 41 дитина

Пожежа в Кемерово: загинула 41 дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У російському Кемерові, де сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" загинула 41 дитина, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Жертвами пожежі стали 64 людини, в тому числі 41 дитина. Впізнано 25 загиблих. У регіоні оголошено триденну жалобу," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тисячі людей в Кемерово на мітингу зажадали відставки влади.

Люди зажадали розповісти їм правду про пожежу. Вони впевнені, що загиблих набагато більше, ніж про це офіційно повідомляють.

У свою чергу, ініціативна група родичів також заявила, що оглянула морг з тілами загиблих.

"Ми оглянули тіла, якщо судити за розмірами, то там близько 20 дорослих, решта дітей. Тіла не ховали - ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто в коробках", - сказав один з членів ініціативної групи на мітингу в центрі Кемерово.

В результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини. Ще 52 людини постраждали. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.

Українців не було серед загиблих після опізнання 15 жертв.

 

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