Пожар в Балаклее был террористической атакой со стороны РФ - А.Аваков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60693 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107085 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164569 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120797 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119202 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113960 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105204 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107284 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103746 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156437 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Пожар в Балаклее был террористической атакой со стороны РФ - А.Аваков

Пожар в Балаклее был террористической атакой со стороны РФ - А.Аваков

Киев  •  УНН

 • 7929 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины уверенны, что пожар на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области был террористической атакой со стороны Российской Федерации. Об этом на брифинге журналистам заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает кореспондент УНН.

"Исходя с тех фактов, которые нам понятны и известны, с тех фактов, которые видны с материалов Национальной полиции, мы считаем, что это была террористическая атака со стороны РФ",- сказал А.Аваков.

Он отметил, что расследование причин пожара в Балаклее Харьковской области проводит военная прокуратура, однако сотрудники Нацполиции, по его словам, к расследованию также привлекались.

Министр анонсировал, что результаты расследования военная прокуратура представит на следующей неделе.

"Выводы Генеральная прокуратура должна обнародовать на следующей неделе", - сказал А.Аваков.

Он также добавил, что в ближайшие 3-4 дня будет закончена работа по разминированию территории складов, где произошел пожар.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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