Пожар в Балаклее был террористической атакой со стороны РФ - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины уверенны, что пожар на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области был террористической атакой со стороны Российской Федерации. Об этом на брифинге журналистам заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает кореспондент УНН.
"Исходя с тех фактов, которые нам понятны и известны, с тех фактов, которые видны с материалов Национальной полиции, мы считаем, что это была террористическая атака со стороны РФ",- сказал А.Аваков.
Он отметил, что расследование причин пожара в Балаклее Харьковской области проводит военная прокуратура, однако сотрудники Нацполиции, по его словам, к расследованию также привлекались.
Министр анонсировал, что результаты расследования военная прокуратура представит на следующей неделе.
"Выводы Генеральная прокуратура должна обнародовать на следующей неделе", - сказал А.Аваков.
Он также добавил, что в ближайшие 3-4 дня будет закончена работа по разминированию территории складов, где произошел пожар.
Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.