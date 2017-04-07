Пожежа в Балаклії була терористичною атакою з боку РФ - А.Аваков

"Виходячи з тих фактів, які нам зрозумілі і відомі, з тих фактів, які видно з матеріалів Національної поліції, ми вважаємо, що це була терористична атака з боку РФ", - сказав А.Аваков.

Він зазначив, що розслідування причин пожежі в Балаклії Харківської області проводить військова прокуратура, однак співробітники Нацполіції, за його словами, до розслідування також залучалися.

Міністр анонсував, що результати розслідування військова прокуратура представить на наступному тижні.

"Висновки Генеральна прокуратура повинна оприлюднити наступного тижня", - сказав А.Аваков.

Він також додав, що в найближчі 3-4 дні буде завершена робота з розмінування території складів, де сталася пожежа.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони в місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.