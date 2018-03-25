Пожар в ТЦ города Кемерово: погибли 37 человек, 40 детей числятся пропавшими без вести

“Общее количество погибших составляет 37 человек”, — сказал представитель оперативного штаба.

Ранее сообщалось о 12 погибших. Также количество пострадавших при пожаре увеличилось до 43 человек, пропавших без вести — до 69. “Количество пострадавших возросло до 43 человек”, — уточнили в штабе.

Большое количество погибших осталась запертой в кинозале и детской зоне на верхних этажах здания.

Как сообщал УНН, из-за пожара в российском торговом центре погибли десятки людей.