Пожар в ТЦ города Кемерово: погибли 37 человек, 40 детей числятся пропавшими без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня” в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 37. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Общее количество погибших составляет 37 человек”, — сказал представитель оперативного штаба.
Ранее сообщалось о 12 погибших. Также количество пострадавших при пожаре увеличилось до 43 человек, пропавших без вести — до 69. “Количество пострадавших возросло до 43 человек”, — уточнили в штабе.
Большое количество погибших осталась запертой в кинозале и детской зоне на верхних этажах здания.
Как сообщал УНН, из-за пожара в российском торговом центре погибли десятки людей.