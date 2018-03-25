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Пожежа у ТЦ міста Кемерово: загинули 37 людей, 40 дітей вважаються зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 17676 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Число жертв пожежі в торгово-розважальному центрі “Зимова вишня” в Кемерові, за останніми даними, збільшилася до 37. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

“Загальна кількість загиблих становить 37 осіб”, — сказав представник оперативного штабу.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих. Також кількість постраждалих під час пожежі збільшилася до 43 осіб, зниклих безвісти — до 69. “Кількість постраждалих зросла до 43 осіб”, — уточнили в штабі.

Велика кількість загиблих залишилася замкненою у кінозалі та дитячій зоні на верхніх поверхах споруди.

Як повідомляв УНН, через пожежу у російському торгівельному центрі загинули десятки людей.

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