Пожежа у ТЦ міста Кемерово: загинули 37 людей, 40 дітей вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Число жертв пожежі в торгово-розважальному центрі “Зимова вишня” в Кемерові, за останніми даними, збільшилася до 37. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Загальна кількість загиблих становить 37 осіб”, — сказав представник оперативного штабу.
Раніше повідомлялося про 12 загиблих. Також кількість постраждалих під час пожежі збільшилася до 43 осіб, зниклих безвісти — до 69. “Кількість постраждалих зросла до 43 осіб”, — уточнили в штабі.
Велика кількість загиблих залишилася замкненою у кінозалі та дитячій зоні на верхніх поверхах споруди.
Як повідомляв УНН, через пожежу у російському торгівельному центрі загинули десятки людей.