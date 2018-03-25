Пожар в российском ТЦ "Зимняя вишня": за уточнением погибли 12 человек, 69 пропали без вести

"Спасатели обнаружили тела пяти человек. Таким образом, число погибших возросло до 12", - сказал представитель штаба.

Также количество пострадавших при пожар увеличилась до 43 человек. "Количество пострадавших возросло до 43 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

Как сообщал УНН, в российском Кемерове в результате пожара в торговом центре стремительно растет число погибших и раненых.