Пожежа у російському ТЦ "Зимова вишня": за уточненням загинули 12 осіб, 69 зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Тіла ще п'яти осіб виявлені в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові, повідомили ТАСС в неділю в оперативному штабі рятувальників, інформує УНН.
"Рятувальники виявили тіла п'яти осіб. Таким чином, кількість загиблих зросла до 12", - сказав представник штабу.
Також кількість постраждалих при пожежа збільшилася до 43 осіб. "Кількість постраждалих зросла до 43 осіб", - сказав представник оперативного штабу.
Як повідомляв УНН, у російському Кемерові в результаті пожежі у торгівельному центрі стрімко зростає кількість загиблих та поранених.