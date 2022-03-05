Пожар в Кривом Роге на шахте: под землей остаются 11 человек

Цитата

"В шахте 11 человек. Сейчас изучается возможность подъема. Варианты есть", - отметил Вилкул.

Контекст

На шахте "Терновская" в Кривом Роге загорелся трансформатор. К подстанции подключены Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллейбусов, 8-я горбольница.