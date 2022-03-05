Пожежа у Кривому Розі на шахті: під землею залишаються 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На шахті "Тернівська" у Кривому Розі загорівся трансформатор. Під землею залишаються 11 осіб.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook, передає УНН.
Цитата
"У шахті 11 людей. Наразі вивчається можливість підйому. Варіанти є", - зазначив Вілкул.
Контекст
На шахті "Тернівська" в Кривому Розі загорівся трансформатор. До підстанції під’єднані Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музична школа, частина троллейбусів, 8-ма міськлікарня.