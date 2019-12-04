Пожар в колледже в Одессе: по уточненным данным погибла 17-летняя студентка

Сообщение о возгорании в учебном заведении на улице Троицкой поступило в полицию сегодня, 4 декабря, около десяти часов утра. По предварительным данным, во время пожара пострадали 22-е людей. Все они госпитализированы в медицинские учреждения.

По предварительной информации ранее собщалось, что в больнице от полученных травм скончалась 43-летняя работница колледжа, также отметили и в Министерстве образования и науки Украины.

“В колледже находились около 400 человек. Спасатели одновременно приступили к спасению людей, оказавшихся отрезанными огнем и дымом от путей эвакуации, спасение проводился с помощью пожарных ручных лестниц, автолестниц и коленчатых подъемников... эвакуация осуществлялась по внутренним лестничных клетках. Во время проведения спасательных мероприятий были спасены 40 человек”, — заявил ранее представитель ГСЧС.

В настоящее время полицейские и спасатели продолжают работать на месте происшествия. Мероприятия по ликвидации пожара продолжаются. Причины возгорания устанавливаются. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

“По уточненным данным во время пожара погибла не преподаватель колледжа, а студентка, 2003 г.р.”, — указано в повидолменни полиции.