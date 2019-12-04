Пожежа у коледжі в Одесі: за уточненими даними загинула 17-річна студентка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Правоохоронці офіційно уточнили, що у результаті масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу — загинула не 43-річна працівниця навчальної установи, а 17-річна студентка коледжу, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
Повідомлення про займання у навчальному закладі на вулиці Троїцькій надійшло до поліції сьогодні, 4 грудня, близько десятої години ранку. За попередніми даними, під час пожежі постраждали 22-є людей. Усі вони госпіталізовані до медичних закладів.
За попередньою інформацією раніше повідомлялося, що у лікарні від отриманих травм померла 43-річна працівниця коледжу, що також зазначили і у Міністерстві освіти і науки України.
“У коледжі перебували приблизно 400 осіб. Рятувальники одночасно приступили до рятування людей, які опинилися відрізаними вогнем та димом від шляхів евакуації, порятунок проводився за допомогою пожежних ручних драбин, автодрабин та колінчатих підйомників... евакуація здійснювалася по внутрішнім сходових клітинах. Під час проведення рятувальних заходів було врятовано 40 осіб”, — заявив раніше представник ДСНС.
На теперішній час поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місці події. Заходи з ліквідації пожежі тривають. Причини займання встановлюються. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.
“За уточненими даними під час пожежі загинула не викладач коледжу, а студентка, 2003 р.н.”, — вказано у повідолменні поліції.