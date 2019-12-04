Пожежа у коледжі в Одесі: рятувальники розповіли як починалася евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На початку пожежі у коледжі перебувало 400 осіб, людей евакуація здійснювалися внутрішніми сходовими клітинами. Про це стало відомо під час брифінгу ДСНС щодо ліквідації пожежі в Одеському коледжі, передає кореспондент УНН.
“У коледжі перебували приблизно 400 осіб. Рятувальники одночасно приступили до рятування людей, які опинилися відрізаними вогнем та димом від шляхів евакуації, порятунок проводився за допомогою пожежних ручних драбин, автодрабин та колінчатих підйомників... евакуація здійснювалася по внутрішнім сходових клітинах. Під час проведення рятувальних заходів було врятовано 40 осіб”, — заявив представник ДСНС.
Зазначається, що більша кількість постраждалих отруїлася продуктами горіння.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося, що про 22 постраждалих та з них одну загиблу людину внаслідок пожежі.
Як стало відомого, двоє госпіталізованих знаходяться у важкому стані. Також наразі ще невідомо місцезнаходження 5 осіб. На даний момент пожежа локалізована. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.