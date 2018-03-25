Пожар в Кемерово: количество жертв возросло до пяти

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 28657 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 56672 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 25 марта. УНН. Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Следственного комитета, передает УНН.

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, семнадцать человек пропали во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Ранее сообщалось, что во время пожара погибли четверо детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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