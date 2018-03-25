Пожежа у Кемерово: кількість жертв зросла до п'яти

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КИЇВ. 25 березня. УНН. П'ятеро людей загинули, 30 госпіталізовані в результаті пожежі в ТЦ «Зимова вишня» в Кемерово. Про це пише РІА «Новости» з посиланням на представника Слідчого комітету, передає УНН.

«За уточненою на даний момент інформації, п'ятеро людей загинули, з них три жінки, одна дитина і один чоловік. За медичною допомогою звернулися 32 людини, з них 30 госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сімнадцять людей зникли під час пожежі в ТЦ “Зимова вишня” в Кемерово. 

Раніше повідомлялося, що під час пожежі загинули четверо дітей.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом події.

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