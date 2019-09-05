Пожар на старом николаевском мясокомбинате: люди почти неделю дышат дымом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. На бывшем мясокомбинате в Вознесенске Николаевской области еще тлеет утеплитель промышленного холодильника, который загорелся еще в начале сентября, местные жители возмущены ситуацией, ведь который день подряд взрослые и дети вынуждены дышать едким дымом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
"По состоянию на 5 сентября на территории бывшего мясокомбината, расположенного в городе Вознесенск, сохраняются отдельные очаги тления утеплителя промышленного холодильника. Проблема остается нерешенной", - сказали в ведомстве.
Сотрудники ГСЧС осуществляют постоянный мониторинг здания с целью выявления новых мест возгорания и непосредственно их проливки. Эффективному и быстрому пути окончательной ликвидации мешает аварийное состояние помещений и угроза обрушения конструкций, указали спасатели.
"Правоохранительными органами найден руководитель объекта, но с его стороны не принимаются соответствующие меры и игнорируется ситуация. Местное население крайне возмущено ситуацией, ведь который день подряд взрослые и дети вынуждены дышать едким дымом. Материалы направлены в правоохранительные органы", - добавили в ведомстве.
Напомним, о пожаре в старом мясокомбинате в Николаевской области стало известно 1 сентября.