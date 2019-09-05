Пожежа на старому миколаївському м'ясокомбінаті: люди майже тиждень дихають димом

КИЇВ. 5 вересня. УНН. На колишньому м’ясокомбінаті у Вознесенську на Миколаївщині досі тліє утеплювач промислового холодильника, який загорівся ще на початку вересня, місцеві жителі обурені ситуацією, адже який день поспіль дорослі та діти вимушені дихати їдким димом. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.