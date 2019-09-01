У Миколаївській області вдруге горів старий м'ясокомбінат: названо ймовірну причину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Миколаївській області вчора в черговий раз ліквідовували пожежу неексплуатованого приміщення старого м'ясокомбінату, який розташований по вул. Київська м. Вознесенськ. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
"Про подію сповістили мешканці Вознесенщини вчора о 05:58. Складність гасіння даної пожежі полягала в тому, що приміщення м'ясокомбінату взагалі не експлуатується вже багато часу, тому всі приміщення напівзруйновані, стіни обвалені, відсутні виходи тощо. Майже вся конструкція захаращена. Горіння на площі 500 кв. м вдалося ліквідувати о 23:00", - йдеться в повідомленні.
На території даного об’єкту рятувальники вже гасили пожежу 27 серпня. З’ясувалось, що на останньому поверсі горить утеплювач стін. Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Гасіння також ускладнювало швидке розповсюдження вогню.
"Для вжиття заходів по недопущенню повторного випадку займання на місці події чергує пожежно-рятувальне відділення підрозділу. При з’ясуванні обставин стало відомо, що ймовірною причиною займань стали випадки несанкціонованого вирізання металевих конструкцій невстановлених осіб", - йдеться в повідомленні.
Матеріали щодо встановлення причин на наслідків пожежі направлено до правоохоронних органів.
Нагадаємо, синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу по всій території України впродовж 1-2 вересня.