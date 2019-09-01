Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу по всій території України впродовж 1-2 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 1 та 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, у перші три дні вересня в Україні очікується переважно суха погода, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.
"У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише 3 вересня в західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Температура вночі 11-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень завтра 24-29°, на півдні, Закарпатті й Прикарпатті, а 2-3 вересня в Україні 27-33°, у вівторок в західних областях зниження до 20-25°.