Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса по всей территории Украины в течение 1-2 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 1 и 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в первые три дня сентября в Украине ожидается преимущественно сухая погода, воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.
"В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь 3 сентября в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Температура ночью 11-17°, на побережье морей до 20°; днем завтра 24-29°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье, а 2-3 сентября в Украине 27-33°, во вторник в западных областях снижение до 20-25°.