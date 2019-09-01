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В Николаевской области во второй раз горел старый мясокомбинат: названо вероятную причину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Николаевской области вчера в очередной раз ликвидировали пожар неэксплуатируемого помещения старого мясокомбината, который расположен по ул. Киевская г. Вознесенск. Об этом сообщил УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"О происшествии известили жители Вознесенского района вчера в 5:58. Сложность тушения данного пожара заключалась в том, что помещение мясокомбината вообще не эксплуатируется уже много времени, поэтому все помещения полуразрушенные, стены обваленные, отсутствуют выходы и т. Почти вся конструкция загромождена. Горение на площади 500 кв. м удалось ликвидировать в 23:00", - говорится в сообщении.

На территории данного объекта спасатели уже тушили пожар 27 августа. Выяснилось, что на последнем этаже горит утеплитель стен. Из-за плотного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. Тушение также затрудняло быстрое распространение огня.

"Для принятия мер по недопущению повторного случая возгорания на месте происшествия дежурит пожарно-спасательное отделение подразделения. При выяснении обстоятельств стало известно, что вероятной причиной возгораний стали случаи несанкционированного вырезания металлических конструкций неустановленных лиц", - говорится в сообщении.

Материалы по установлению причин на последствий пожара направлено в правоохранительные органы.

Напомним, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса по всей территории Украины в течение 1-2 сентября.

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