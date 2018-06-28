Пожар на рынке в Кении: 15 человек погибли, еще 70 травмированы

"Пятнадцать человек погибли и 70 получили травмы, когда огонь пронесся через рынок и вблизи домов в центре Найроби утром в четверг", - говорится в сообщении.

Пожар возник в 2:30 ночи. Причину возгорания устанавливают.

Как сообщал УНН, в Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод.